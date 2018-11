Planlose Attentäter

Agenten der französischen Geheimdienste (DGSI) haben am Dienstag in Isère, in der Bretagne und in Moselle insgesamt sechs militante Angehörige der ultrarechten politischen Szene festgenommen. Sie werden verdächtigt, Anschläge gegen Staatschef Emmanuel Macron vorbereitet zu haben. Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft handelt es sich um fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 60 Jahren.

Bis Mittwoch gab das Büro zur Bekämpfung »terroristischer Verbrechen« nur wenige weitere Einzelheiten bekannt. Es seien »präventive Vorermittlungen« eingeleitet worden, nachdem bei den Verdächtigen »ein gewalttätiges Aktionsprojekt gegen den Präsidenten der Republik« entdeckt worden sei. Das Projekt sei allerdings »unpräzise und schlecht definiert...