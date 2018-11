Kampf der Giganten

Am Sonnabend um 17 Uhr Ortszeit findet in der »Bombonera« (Pralinenschachtel), dem Stadion der Boca Juniors, das Finalhinspiel der Copa Libertadores gegen River Plate statt. Das bestätigte der Argentinische Fußballverband AFA am Montag mittag auf einer Pressekonferenz in der Calle Viamonte, dem Sitz des Konzerns.

Die beiden Finals schlagen immer höhere Wellen. Europäische Medien berichteten gar von dem wichtigsten Fußballspiel aller Zeiten. Staatspräsident Mauricio Macri forderte öffentlich, dass in den Spielen Gästepublikum zugelassen werden solle, beide Klubs sollten ihren Widersachern 4.000 Karten zur Verfügung stellen. Im Beisein von Sicherheitsministerin Patricia Bullrich versicherte Macri, dass der argentinische Staat dieser Herausforderung gewachsen sei. Daniel Angelici (Präsident der Boca Juniors) und Rodolfo D’Onofrio (Präsident von River Plate) waren nicht begeistert und lehnten dankend ab.

Nun könnte man argwöhnen, die bösen Gewalttäter hätten ...