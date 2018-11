Missionare des Tages: Bütikofer und Brok

Zwei Missionare attackieren die deutsche Kanzlerin. Reinhard Bütikofer und Elmar Brok wollen verhindern, dass »Europa« abhängig von russischem Gas wird. Diese Schreckensvorstellung lässt freiheitsliebende Verehrer des sagenumwobenen Überstaates mit Postadresse Brüssel nicht ruhen. Mit »mehr als 60« weiteren Mitgliedern des »Europäischen Parlaments« (das zählt 751 Köpfe) verschickten sie an Angela Merkel einen unterschwelligen Droh- und Schmähbrief des Inhalts: »Nord Stream 2« muss weg. Das Ultimatum in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben lautete: »Wählen Sie den europäischen Weg, n...