»Wer gab den Auftrag?«

Die ukrainische Antikorruptionsaktivistin und Polizeikritikerin Jekaterina Gandsjuk ist am Sonntag in einem Kiewer Krankenhaus den Folgen eines Säureattentats erlegen. Es war am 31. Juli in ihrer Heimatstadt Cherson auf sie verübt worden. Ihr Tod führte zu einer spontanen Protestkundgebung vor dem Kiewer Innenministerium.

Gandsjuk war keine Linke. Sie gehörte der Vaterlandspartei von Julia Timoschenko an und arbeitete als Assistentin des Bürgermeisters von Cherson. Außerdem managte sie »zivilgesellschaftliche« Projekte, für die das Geld aus den USA kam. Die »Separatisten« waren ihr eines Hassobjekt, die regionale Polizeiführung das andere. Ihr warf sie auf ihrer Facebook-Seite Schutzgelderpressung vor: Der örtliche Polizeikommandant habe vom Chersoner Bürgermeister verlangt, drei Prozent des Stadthaushalts in bar »zurückzuerhalten«, schließlich sei »allgemein bekannt«, dass die Stadtverwaltung 30 Prozent des Budgets unterschlage. Zehn Prozent davon für di...