Zu Gast bei Freunden

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel ist am Dienstag in Shanghai zu einem dreitägigen Staatsbesuch der Volksrepublik China eingetroffen. Nach einem Zwischenstopp in Paris hatte der kubanische Staats- und Regierungschef Gespräche mit seinen Amtskollegen in Russland und Nordkorea geführt. Nächste Stationen sind Vietnam und Laos.

Auf der vierten Etappe seiner zwölftägigen Tour durch sechs Staaten Asiens und Europas besucht der kubanische Präsident unter anderem die am Montag in der Wirtschaftsmetropole Shanghai eröffnete erste Importmesse CIIE. Havanna ist dort mit 34 staatlichen Unternehmen vertreten. Auf einem chinesisch-kubanischen Forum sollen unter anderem die Möglichkeiten für weitere bilaterale Kooperationen ausgelotet werden, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Die Volksrepublik wolle ihren eigenen Konsum steigern sowie den Marktzugang für ausländische Firmen verbessern, hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping zur Messeeröffnung er...