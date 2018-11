Gift nur noch auf Spielplätzen

Das Bundesumweltministerium will den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat schrittweise beenden. Einen entsprechenden Plan stellte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag in Berlin vor. Unter anderem soll das Umweltbundesamt künftig bestimmte Pestizide nur noch unter strengeren Auflagen für den Naturschutz zur Anwendung in Deutschland zulassen.

»Diese Koalition hat sich darauf verständigt, den Einsatz von Glyphosat grundsätzlich zu beenden«, sagte Schulze. Der einfachste Weg, ein Verbot des Wirkstoffs auf EU-Ebene, sei aber bis Ende 2022 verbaut. Schuld daran trage der frühere Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU), der »entgegen der Abmachung der damaligen Bundesregierung« in Brüssel für eine erneute Genehmigung gestimmt hatte. Jetzt müssten alle rechtlichen Hebel genutzt werden, die für einen nationalen Ausstieg zur Verfügung stehen.

Der nun vorgestellte Plan sieht unter anderem neue Vorschriften für Bauern vor. Ab 2020 sollen ...