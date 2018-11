Tausende Jahre Geschichte

Die Lage im Süden der arabischen Halbinsel machte das Gebiet des heutigen Jemen schon im Jahr 2000 vor unserer Zeitrechnung zu einer Drehscheibe für Handel zwischen Asien, dem östlichen Afrika und dem Mittelmeerraum. Seit dem zehnten Jahrhundert war der Jemen ein saiditisches Imamat, ein auf dem saiditischen Islam basierendes Königreich. Die Saiditen sind eine Strömung des schiitischen Islam, bis heute bilden sie mit rund 40 Prozent der Bevölkerung eine starke Minderheit im Jemen, die Mehrheit sind Sunniten.

Im frühen 19. Jahrhundert n. u. Z. besetzte Großbritannien die südjemenitische Hafenstadt Aden als wichtigen Stützpunkt auf dem Seeweg zu den Kolonien in Asien. Die Bedeutung wuchs mit dem Bau des Suezkanals, der seit 1869 über das Rote Meer und die Wasserstraße Bab Al-Mandab eine Verbindung vom Mittelmeer zum Golf von Aden, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean ist. Jemen grenzt im Westen an das Rote Meer und an den Bab Al-Mandab.

1962 stürzte ...