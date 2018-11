Künstliche Insekten

Wir unternahmen eine Recherche über das »Insektensterben«, nachdem der Insektenforscherverein in Krefeld 27 Jahre lang die Anzahl der Insekten, ihre Biomasse, untersucht und dabei einen Rückgang um 76 Prozent ermittelt hatte. Dabei erfuhren wir, dass es in fast jeder Stadt einen Insektenforscherverein gibt, bald mehr als Insekten, dachten wir.

Diese Entomologischen Gesellschaften sind so etwas wie das Missing Link zwischen den staatlich-besoldeten Wissenschaftlern und den Laien, uns, die wir höchstens mal eine Wanze zerquetschen oder einen Schmetterling bestaunen, von dem wir annahmen, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Die Vereine veranstalten Vorträge und Exkursionen, wir nahmen einige Male teil. Wenn wir das Gespräch auf das besorgniserregende »Bienensterben« brachten, bekamen wir zu Antwort: »Och, diese ollen Bienen.« Den Insektenforschern ist am Erhalt einer möglichst großen Vielfalt an Insekten gelegen. In den Städten, wo die Brachen immer weniger wer...