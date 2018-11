Karies als Renditetreiber

Zahnärzte warnen davor, dass sich immer mehr Finanzinvestoren in die Branche einkaufen. Sollten sie noch mehr medizinische Versorgungszentren (MVZ) nur mit Zahnärzten erwerben, werde die »seit Jahrzehnten bewährte flächendeckende und wohnortnahe Versorgung zerstört«, erklärte die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) laut dpa-Meldung vom Montag. »Der Ausverkauf der Versorgung an Spekulanten ist die größte Bedrohung, die es im zahnärztlichen Bereich je gab«, sagte Vorstandschef Wolfgang Eßer kurz vor dem Beginn des Deutschen Zahnärztetags, der am Freitag in Frankfurt am Main beginnt.

Seit einer Gesetzesänderung 2015 sind auch medizinische Versorgungszentren mit Ärzten aus nur einer Fachrichtung erlaubt – etwa um zahnärztliche Behandlungen anzubieten. Finanzinvestoren nutzen nun einen Trick: Sie kaufen finanzschwache Kliniken und gründen dort Versorgungszentren. Sie haben klare Renditeziele und suchen nach einigen Jahren oft den Verkauf. Die KZBV kri...