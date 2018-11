Dreifach »Weiter so«

Wenn es eng wird, muss man zusammenrücken. Und für die SPD wird es nach den jüngsten Verlusten bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen erneut enger. Zunehmend weniger Teile der Wählerschaft gaben den Sozialdemokraten ihre Stimme. Der etablierten politisch-medialen Logik zufolge schlägt sich das direkt auf das Kräfteverhältnis auf der Bundesebene nieder.

Am Montag trat der SPD-Vorstand in Berlin zur Klausurtagung zusammen. Darauf folgte die Demonstration besonderer Geschlossenheit. Parteivorsitzende Andrea Nahles sagte mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate, dass man auf die »Kraft des Zusammenhalts« setze. Schließlich fehle in dieser Republik nichts mehr »als eine politische Kraft, die wie keine andere und zuvörderst« für gesellschaftlichen Zusammenhalt stehe. »Und das ist die SPD«, erklärte Nahles. Als Leitmotiv für innerparteiliche Arbeit rezitierte Nahles – ohne Nennung der Quelle – die Marxsche Lehre, dass das Sein das Bewusstsein bestim...