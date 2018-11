Ort für Kreativität

Katutura, dieses Wort aus der Sprache der Herero bedeutet übersetzt etwa »Ort, an dem wir nicht leben möchten«. Und genau so heißt ein Viertel außerhalb von Namibias Hauptstadt Windhoek, in welches Ende der 1950er Jahre die farbige Bevölkerung gewaltsam umgesiedelt wurde. Wanderarbeiter aus dem Ovamboland im Norden des Landes lebten hier zusammengepfercht in einer Unterkunft, die nach der 1990 erreichten Unabhängigkeit von Südafrika einige Jahre leer stand. Was sollte man mit dem fensterlosen Gebäude anfangen, das an eine leidvolle Vergangenheit erinnerte? Die regierende Partei SWAPO beschloss, darin eine Kunstschule unterzubringen. Im Jahr 2014 wurde dieser das Zertifikat College of Arts verliehen.

Die Ausbildung do...