Lisa Müller, Fußballgöttin

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung war voll des Lobes über das Dortmunder Spiel in Wolfsburg und sah den unbedingten Willen zu gewinnen am Werk, eine erfrischende Offensive und einen nie nachlassenden Torhunger, auch wenn das Spiel schon entschieden ist. Angesichts des mageren und in einigen Situationen durchaus gefährdeten 1:0-Sieges sieht die Bewertung ein wenig optimistisch aus, denn auch wenn die Wolfsburger nie wirklich gefährlich wurden, waren sie ansonsten durchaus in der Lage, mitzuhalten. Vor allem in der Verteidigung standen sie sicher. Paco Alcácer war fast unsichtbar, Jadon Sancho hatte in Jérôme Roussillon einen Gegenspieler, der genausoschnell war, weshalb das neue englische Wunderkind irgendwann auf die andere Seite auswich und von dort auch die entscheidende Flanke schlug, die Thomas Delaney neben das Tor geköpft hätte, wenn nicht Marco Reus in der Nähe gestanden wäre, der nur den Kopf hinhalten musste.

Ein Zufallstreffer. In der S...