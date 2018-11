Handhabbare Wahrheit

Ein kühles und relativ ungemütliches Wochenende in Nürnberg. Der Stadtteil Eberhardshof lädt bei solchem Wetter noch weniger als sonst zu einem Ausflug ein. Die Industriebrachen geschlossener Unternehmen wie AEG, Triumph Adler und Quelle prägen das Bild an der Ausfallstraße in Richtung Fürth. Mühsam wird versucht, die Gegend wieder mit Leben zu füllen, indem etwa ein »Energie Campus« eingerichtet wird – der bislang jedoch vor allem eine Baustelle ist.

Dort, wo früher bei AEG Waschmaschinen zusammengeschraubt wurden, herrscht an diesen Novembertagen jedoch ungewohnt viel Leben. In der »Kulturwerkstatt Auf AEG« hat die Linke Literaturmesse einen neuen Austragungsort gefunden, nachdem das Künstlerhaus, früher KOMM, am Hauptbahnhof wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung stand. Die neue Location tat dem Zuspruch des Publikums wenig Abbruch – auf rund 1.500 Besucherinnen und Besucher schätzten die Organisatoren gegenüber junge Welt die Beteiligung bei der...