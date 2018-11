Vor dem nächsten Sturm

Wird es der nächste Triumph von Donald Trump? Bei den Midterms am 6. November wählen die US-Amerikaner alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses (435) und 35 der 100 Senatoren. Bauen die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern aus, kann der Präsident seine Politik leichter durchsetzen als bislang. Doch wie ist die Stimmung im Staat nach fast zwei Jahren Trump? Unser Korrespondent berichtet aus dem republikanischen Kernland Texas.(jW)

Vom Wind gepeitscht brandet die braune Brühe schaumbekrönt an die Küste von Galveston Island und lässt trotz der sommerlichen Temperaturen ein Bad im Golf von Mexiko nicht unbedingt verlockend erscheinen. Am Horizont strebt ein Konvoi von Tankschiffen dem Houston Ship Channel zu, der sich 80 Kilometer ins Landesinnere bis nach Houston zieht und an dem sich Raffinerie an Raffinerie an Containerterminal reiht. Galveston, einst reichste Stadt der USA, prosperierte als Hafenstadt, als Houston noch ein unbedeutendes Kaff war...