Kein großer Sieg

Die Bevölkerung Neukaledoniens wollen vorerst französisch bleiben, allerdings nur ungern. Das Ergebnis des am Sonntag abgeschlossenen Referendums fiel mit weniger als 60 Prozent der Stimmen gegen die Unabhängigkeit der Inselgruppe im Südpazifik bedeutend knapper aus, als Meinungsumfragen in den vergangenen Wochen – mehr als 70 Prozent – vorhergesagt hatten. Mit rund 80 Prozent war die Wahlbeteiligung ungewöhnlich hoch, vor allem die kanakischen Ureinwohner gingen an die Urnen. In zahlreichen Gemeinden, besonders im armen, von Paris seit Jahrzehnten benachteiligten Norden der Hauptinsel Grande Terre, votierten bis zu 95 Prozent für die Trennung von der alten Kolonialmacht. Eine stille Revolte, während Staatschef Emmanuel Macron ebenso falsch wie beschwichtigend davon sprach, das Ergebnis verdanke sich »Verantwortung und Dialog«.

Die lokalen Stimmauszählungen zeigten im Gegensatz zu Macrons über das Staatsfernsehen verbreiteter Meinung klar, dass die Bevölk...