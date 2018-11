Mike Africa in Freiheit

Es ist unfassbare 40 Jahre her, dass Mike Africa, damals 23 Jahre altes Mitglied der Move-Organisation in Philadelphia, sich frei in den Straßen seiner Stadt bewegen konnte. Es folgten Jahrzehnte der Haft als politischer Gefangener nach dem Überfall einer schwerbewaffneten Polizeiarmee im Sommer 1978 auf das Move-Gemeinschaftshaus in Powelton Village in Philadelphia.

Nun ist Mike zurück in seinem Viertel! Mit einer schlichten Nachricht unter dem Hashtag »freethe­move9« gab sein Sohn Mike Africa jun. der Welt bekannt: »Endlich frei! Am 8. August 1978 wurde mir mein Vater weggenommen. Erst am 23. Oktober 2018 habe ich ihn zurückbekommen.« Mike senior ist das zweite Mitglied der Gefangenengruppe »Move 9«, das auf Bewährung entlassen wurde. Seine Frau Debbie Africa war die erste, die im Juni freikam. »Es ist irgendwie surreal, dass ich jetzt mit meinem Sohn und seiner Familie auf der Veranda sitzen kann und auch meine Frau hier ist«, sagte Mike Africa sen. ku...