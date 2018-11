Branche ohne Regeln

Die Gewerkschaft NGG hat die Tarifflucht in der ostdeutschen Hotel- und Gaststättenbranche kritisiert. »Die Situation im ostdeutschen Gastgewerbe muss man bei der Tarifbindung dramatisch nennen«, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Guido Zeitler, vor dem Beginn des NGG-Gewerkschaftstages (5. bis 9. November) in Leipzig: »Wir haben gerade einmal zehn Prozent der Betriebe, die an die geltenden Tarifverträge gebunden sind.« In Westdeutschland seien es immerhin 27 Prozent.

Die Tarifflucht führe zu Niedriglöhnen. Zwar könne es im Einzelfall sein, dass ein Betrieb freiwillig mehr zahle als den Tariflohn. »Aber alle Statistiken zeigen, dass Tarifverträge deutlich bessere Entlohnung und weitere Sonderleistungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubszeit und günstiger geregelte Arbeitsze...