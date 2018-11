Aktuelle Studie: China als Türöffner?

Was sollen deutsche Unternehmen tun, um in Afrika wieder in die Offensive zu kommen? Die bundeseigene Außenwirtschaftsagentur Germany Trade and Invest (GTAI) hat allen Mut aufgebracht und gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) einen Vorschlag vorgelegt, der den macht- und profitbewussten deutschen Eliten wohl nicht wirklich schmeckt: Wenn es schon nicht gelingt, sich gegen die inzwischen übermächtige chinesische Konkurrenz in Afrika durchzusetzen – warum soll man es dann nicht, anstatt schmollend in der Ecke zu sitzen, einfach als ihr Juniorpartner versuchen? Wie wäre es, wenn man sich in Zukunft häufiger als Zulieferer chinesischer Generalunternehmer betätigt und daraus seine Profite zieht?

Wenn man ehrlich ist, heißt es in einer aktuellen Studie, mit der GTAI und DIHK ihren Vorschlag begründen, dann ist genau dieses Modell längst Realität. Ein Beispiel: Siemens hat im Juni Kooperatio...