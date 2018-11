Washington bricht Vertrag

Ungeachtet internationaler Proteste setzen die USA am heutigen Montag Wirtschaftssanktionen gegen den Iran in Kraft. Die Maßnahmen sollen die Erdöl- und Bankwirtschaft des Landes schädigen. Damit verstoßen die Vereinigten Staaten gegen das 2015 getroffene Wiener Abkommen zum iranischen Atomprogramm. Washington will auch ausländische Unternehmen bestrafen, die sich den Sanktionen nicht beugen.

Medienberichten zufolge könnte Washington einigen Staaten wie China, Indien, Japan, Südkorea und der Türkei den Bezug iranischen Öls zeitweise gestatten. Außenminister Michael Pompeo machte allerdings schon klar, dass für die Europäer keine solche Regelung gelten solle. Eine Ausnahmeliste soll am Montag veröffentlicht werden.

Die USA waren aus ...