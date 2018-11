Die Stunde des Handelns

Grußschreiben Karl Liebknechts an den VI. Allrussischen Sowjetkongress, 6. November 1918. Der Text wurde am selben Tag nach der Rede Wladimir Iljitsch Lenins vor den Deputierten in Moskau verlesen.

Werte Genossen! Ein Jahr ist vergangen, seit die Arbeiter, Bauern und Soldaten Russlands den russischen Imperialismus zu Boden warfen. Die Imperialisten des Vierbundes (Deutschland, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich, Bulgarien, jW) triumphierten. Die erbittertsten Feinde der deutschen Arbeiterklasse – die Hohenzollern, Hindenburg, die deutschen Generäle, Junker, Kapitalisten und Reaktionäre – schrien begeistert: »Sieg!«

Wie ein Rudel Wölfe und Hyänen stürzten sie sich auf das waffenlose Russland, plünderten und schlugen es, rissen es in Stücke, tränkten es mit dem Blut Zehntausender seiner revolutionären Kämpfer. »Sieg! Triumph!« jauchzten die Würger. Aber die soziale Revolution, die sie als Instrument für ihre Zwecke auszunutzen gedachten, hat ihre Pläne zu...