Spaltung ohne Spaltung

Im Konflikt um die Zukunft der orthodoxen Kirche in der Ukraine versucht die oberste Leitungsebene dieser Konfession, eine offene Spaltung der Ostkirche zu verhindern. Wie ein an den Verhandlungen beteiligter Erzbischof des »Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel« in Istanbul gegenüber dem russischen Dienst der BBC erläuterte, soll zu diesem Zweck eine Art organisatorischer Neustart vollzogen werden, wie der Sender am Freitag berichtete.

Erzbischof Job von Telmessos sagte, Konstantinopel werde sämtliche orthodoxen Bischöfe, die auf ukrainischem Gebiet tätig sind, unabhängig von ihrer bisherigen organisatorischen Zuordnung wieder direkt sich selbst unterstellen und anschließend zu einem Vereinigungssynod versammeln. Ziel sei eine nur noch Konstantinopel unterstehende autokephale (organisatorisch selbständige) ukrainisch-orthodoxe Kirche. Das bedeutet, dass in dieser auch das jetzt existierende Kiewer Patriarchat aufgehen würde. Das ist das einzige Zu...