Tarifflucht in der Niederlausitz

Das Klinikum Niederlausitz beabsichtigt die Ausgliederung aller »Nicht-Pflege-Bereiche« in eine Tochtergesellschaft. Wie aus einer Mitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi von Freitag hervorgeht, habe die Klinikleitung auf zwei Personalversammlungen am 10. und 11. Oktober 2018 angekündigt, dies dem Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Die Klinikum Niederlausitz GmbH ist eine kreiseigene Gesellschaft des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und betreibt die Krankenhäuser in Senftenberg und Lauchhammer. Hier arbeiten rund 1.140 Angestellte, darunter 130 Ärzte, 540 Pflegebeschäftigte und etwa 80 Auszubildende in der Pflege.

Nach den Umstrukturierungen sollen nur noch die Ärzte und das Pflegepersonal in der Klinikum Niederlausitz GmbH verbleiben. Alle anderen rund 390 Beschäftigten sollen in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert werden. Der Aufsichtsrat tagt am 7. Novembe...