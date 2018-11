Bundesregierung senkt humanitäre Standards bei Abschiebeflügen

Während Flüchtlingsinitiativen und die Linksfraktion im Bundestag Abschiebungen ohnehin schon als menschenfeindlich ablehnen, setzt die Bundesregierung darauf, sie nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft noch brutaler zu gestalten: Das Bundesinnenministerium hat Ende September verfügt, die Qualifikationsanforderungen an Bundespolizisten abzusenken, die bei Abschiebeflügen mitreisen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält den Erlass für rechtswidrig.

Eigentlich müssen Polizisten, die zur Beaufsichtigung von Ausreisepflichtigen mitfliegen, einen 15tägigen Lehrgang zum sogenannten Personenbegleiter Luft (PBL) absolvieren, nebst einem dreitägigen Auffrischungsseminar alle zwei Jahre. Das ist die Konsequenz aus einer tödlich verlaufenen Abschiebung im Jahr 1999, als der sudanesische Flüchtling Aamir Ageeb, an Händen und Füßen gefesselt und mit einem Motorradhelm auf dem Kopf, eine Panikattacke erlitt. Die Polizisten nahmen nach eigener Aussage an, er wol...