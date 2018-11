Brasilianer tanzen nicht

Wenn argentinische Teams in Brasilien antreten, gibt es immer Probleme. Kleinere Sabotageakte gehören zum Standardprogramm, es sind auch schon argentinische Kicker vom Platz weg festgenommen worden. Und die Militärpolizei der Brasucas knüppelt sowieso immer gern auf alles, was sich bewegt.

Jetzt standen die Halbfinalrückspiele der Copa Libertadores an. Die beiden besten brasilianischen trafen auf die beiden besten argentinischen Teams, und zwar zu Hause. Vor den Hinspielen waren die Brasilianer die klaren Favoriten. Danach nicht mehr ganz so. Die Spiele in Buenos Aires fanden auf unterirdischem Niveau statt, vor allem, weil sich die Brasilianer hinten reinstellten. River Plates als Stratege geschätzter Trainer Marcelo »Napoleón« Gallardo fand keine Mittel gegen das Bollwerk von Titelverteidiger Porto Alegrense.

Auch die Boca Juniors wirkten angesichts des massiven Betons von Brasiliens Vizemeister Sociedade Esportiva Palmeiras zunächst mehr als hilflos, d...