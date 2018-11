Sie lieben ihn, wenn er tot ist

Weihnachten 1973 verschenkte man in Hollywood angeblich gerne einen in der Los Angeles Times erschienen »Peanuts«-Comicstrip. Gerahmt, hinter Glas. Er bestand aus sieben Panels: Linus stellt den Fernseher an. Schwester Lucy kommt herein und fragt: »Was schaust du da?« Linus antwortet: »Citizen Kane«. Darauf Lucy: »Habe ich schon mindestens zehnmal geschaut.« Linus: »Ich sehe ihn zum ersten Mal.« Lucy verlässt den Raum, platzt heraus: »›Rosebud‹ war sein Schlitten!« Linus schmerzverzerrt: »Aargh!«

Als Welles – das »Wunderkind aus Kenosha« – diesen seinen auf verschlüsselte Weise autobiographischen Erstling ins Kino brachte, war er, gerade einmal 26 Jahre alt, schon eine Berühmtheit. Vom Theater kam er, eine Massenpanik hatten er und sein »Mercury Theatre on the Air« mit der Radiofassung von H. G. Wells’ »Krieg der Welten« ausgelöst – viele Hörer glaubten, dass tatsächlich feindliche Außerirdische auf der Erde gelandet waren. Nicht zuletzt dieser Coup brach...