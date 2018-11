Schiffe versenken

Es gibt wieder Filme über U-Boot-Kriege. Und sie spielen nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern irgendwie in der Gegenwart, so seltsam diese sich darin auch darstellt. Das mag auf den ersten Blick besorgniserregend aussehen, zum Glück aber bleiben Verwirrung und Irrsinn weiterhin sehr groß.

»Hunter Killer« von Donovan Marsh, nach dem Roman »Firing Point« des ehemaligen Marineoffiziers George Wallace, ist ein Film, der durch Zufall beinahe rechtzeitig zum großen NATO-Manöver »Trident Juncture 2018« in die Kinos gekommen ist, damit die Leute wenigstens ahnen können, wie es sich anfühlt, mal mir nichts, dir nichts im Eismeer versenkt zu werden.

Falls Sie es nicht gewusst haben, »Hunter Killer« ist so etwas wie ein militärischer Spitzname für »U-Boot«. Denn für was sind U-Boote wohl gut, außer um Raketen und Torpedos zu tragen und andere U-Boote zu jagen und manchmal eben auch gejagt zu werden? Das liegt in der Natur der Sache, wie man so sagt. Wir Zivilisten ha...