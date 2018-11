Kosten der Weiterbildung

Der Autozulieferer Continental befürchtet, die Autobranche könnte mit der Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten allein gelassen werden. Die Herausforderungen, die sich aus dem größeren Einsatz von Software und dem Umbau auf Elektroautos ergeben, könnten Unternehmen nicht allein bewältigen, sagte Continental-Personalvorstand Ariane Reinhart gegenüber dpa am Donnerstag. Sie forderte, das geplante Gesetz zum Ausbau der Weiterbildung an entscheidenden Stellen nachzubessern – und sprach sich nicht nur für einen öffentlichen Beitrag aus. Auch die Beschäftigten müssten eine Eigenleistung in Form privater Zeit erbringen.

Bei der geplanten Stärkung der Weiterbildung hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor allem Herausforderungen der Beschäftigten durch den »digitalen Wandel« im Blick. Unternehmen, die ihre Angestellten auf diesem Feld weiterb...