Krise in »Bella Italia«

In Italien steigt die Zahl der Armen immer weiter an. Wie die italienische Caritas in ihrem aktuellen Jahresbericht darlegte, leben inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen in »absoluter Armut«, haben also nicht die Möglichkeit, ein würdevolles Leben zu führen. Die Grenze dafür ist in Italien je nach Region und Lebensumfeld unterschiedlich hoch. In einer kleinen Gemeinde im Süden des Landes liegt sie bei einem Monatseinkommen von 554 Euro, in einer großen Stadt im Norden beträgt sie 817 Euro. Unter diesen Marken kämpfen mehr als 1,2 Millionen Kinder und Jugendliche sowie weitere 1,1 Millionen zwischen 18 und 34 Jahren alte Menschen ums Überleben. Seit der Wirtschaftskrise 2007/2008 ist die Zahl der Armen in Italien der Caritas zufolge damit um 182 Prozent angestiegen.

Die Erwerbslosigkeit bleibt seit Jahren nahezu unverändert und liegt aktuell bei 10,1 Prozent, wie das Nationale Institut für Statistik am Mittwoch mitteilte. In der Altersgruppe zwischen...