Nach Einkauf Knöllchen

Der Kapitalist ist ein findiges Kerlchen: immer auf der Suche nach Wegen, Menschen um ihr Geld zu erleichtern, und ohne Skrupel, noch aus dem Abwegigsten ein Geschäftsmodell zu machen. Dank solchem Pioniergeist kann man seine Notdurft an Autobahnraststätten seit 15 Jahren nur noch kostenpflichtig verrichten und – ein recht neues Phänomen – vor Supermärkten zum »Parksünder« werden. Bundesweit gehen Handelsketten wie Rewe, Aldi, Netto und Penny in jüngerer Zeit verstärkt dazu über, ihre Kundenparkplätze von privaten Dienstleistern überwachen und Verstöße mit happigen Strafen ahnden zu lassen. Wer in die Falle tappt, ist nach seinem 50-Euro-Einkauf schnell 30 Euro extra los.

Der deutsche Marktführer der Abzockerbranche ist die Stuttgarter Park & Control PAC GmbH. »Mit professionellen Parkraumlösungen (…) können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Ihr Kerngeschäft«, verspricht die Firma, die deutschlandweit Hunderte private Parkflächen im ...