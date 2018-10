Re: Bleibt, wo ihr seid!

Fischen gegen Fluchtursachen im Senegal

Mouhamed Mbaye steht mit vollen Händen vor dem Fischhändler der Metro im hessischen Groß-Gerau. Am Morgen ist die Lieferung aus dem Senegal angekommen, und der Händler ist begeistert. Mouhamed lebt seit vielen Jahren in Europa. Aus dem einfachen Fischer ist mit den Jahren in Spanien und jetzt in Deutschland ein Fischimporteur geworden – und der hat eine Mission: den nachhaltigen Fischfang im Senegal. Die Sendung begleitet Mouhamed bei seiner Arbeit in Berlin und Frankfurt. Petri heil!

Arte, 19.40

Naturerbe in Gefahr

Durch wirtschaftliche Interessen einer winzigen Minderheit, die man im wesentlichen für den globalen Klimawandel verantwortlich ma...