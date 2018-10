Die Kritik an der Marktmacht der Internetriesen und das Unbehagen an den sozialen Folgen der Internet- und Smartphonenutzung sowie den Entwicklungstendenzen von künstlicher Intelligenz und Robotik ist in einer Bezeichnung gebündelt: »Techlash«. Das Wort setzt sich aus Technologie und »Backlash« (Gegenreaktion) zusammen. Tony Fadell, einer der Konstrukteure des I-Pod, sagte vor nicht allzu langer Zeit: »Ich wache morgens schweißgebadet auf und denke: Was haben wir da nur über die Welt gebracht!« (Süddeutsche Zeitung, 14.5.2018) Bezeichnend ist auch eine Äußerung von Apple-Chef Tim Cook: »Ich habe Nichten und Neffen, und ich erlaube ihnen nicht, dass sie einem sozialen Netzwerk beitreten.« (Ebd.)

Ständig wächst die Zahl jener Ökonomen und Unternehmer aus der Technikbranche, die aufgrund der zunehmend deutlicher werdenden Nebenwirkungen eines zunehmend kommerzialisierten Netzes eine staatliche Regulierung der Internetkonzerne fordern. Besonders in Verruf ger...