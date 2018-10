»Haben fast alle gleiche Probleme und Anliegen«

Sie sind im Geflüchtetennetzwerk CISPM aktiv. Zu welchem Thema arbeitet Ihre Organisation?

Die Bewegung CISPM ist eine kollektive Selbstorganisierung von Geflüchteten und Migranten mit und ohne Papiere. Wir haben uns zusammengeschlossen, um unsere Rechte durchzusetzen und unser Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Nach eingehender Analyse haben wir festgestellt, dass Geflüchtete sich in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU in der gleichen Situation befinden.

Um unsere fundamentalen Rechte und Forderungen durchzusetzen und die Situation der Geflüchteten sichtbar zu machen, führen wir Veranstaltungen, Konferenzen, Kampagnen und politische Aktionen durch. Wir fordern unbefristete Aufenthaltsgenehmigungen für sämtliche Geflüchtete; Arbeitserlaubnisse, um die Ausbeutung aufgrund des Status zu überwinden; Zugang zu Wohnraum und gleicher Bezahlung, unabhängig von der geographischen Herkunft; die Beendigung der Kriminalisierung von Solidaritätsnetzwerken; einen ...