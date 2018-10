Streik und Selbstbestimmung

Mit der Aussage, die Arbeiterbewegung solle warten, wurden in der Vergangenheit in der irischen und schottischen Unabhänigkeitsbewegung die Forderungen der Gewerkschaften zurückgewiesen. Aktuell ist das Phänomen in Glasgow zu beobachten, wo am 23. und 24. Oktober rund 10.000 Beschäftigte kommunaler Einrichtungen wie Grundschulen und Kindergärten streikten. Auch Heimpflegekräfte hatten ihre Arbeit niedergelegt, 90 Prozent der Streikenden waren Frauen. Auslöser des Ausstandes war der seit mehr als zehn Jahren andauernde Konflikt der Gewerkschaften Unison und GMB mit der Stadtverwaltung über die unterschiedlichen Durchschnittslöhne zwischen Männern und Frauen.

Frauen verdienen in Glasgow rund drei Pfund weniger als ihre männlichen Kollegen. Vor zehn Jahren zementierte die damals von Labour geführte Kommune diesen Zustand, indem sie die Lohnungleichheit vertraglich festschreiben ließ. Die Gewerkschaften haben sich seitdem geweigert, die Übereinkunft zu unters...