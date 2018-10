Mehr als Händeschütteln

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel ist zur Zeit auf einer zwölftägigen Reise in verbündete Länder. Zum Auftakt seiner Staatsbesuche in Russland, der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), der Volksrepublik China, Vietnam und Laos steht am morgigen Freitag in Moskau ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin auf dem Programm.

Wie die Präsidialverwaltung des Kreml mitteilte, geht es um eine »Vertiefung der strategischen Partnerschaft und eine gemeinsame Positionierung zu internationalen und regionalen Entwicklungen in Lateinamerika«. Russlands starke Präsenz auf der noch bis Freitag geöffneten Handelsmesse »Feria Internacional de La Habana« (FIHAV) zeigte bereits das große Interesse. Im Rahmen der Messe fand zu Beginn dieser Woche das 16. Treffen einer bilateralen Regierungskommission statt, bei dem der Stand der gemeinsamen Projekte in Wirtschaft und Wissenschaft ausgewertet wurde. Das zweitägige Treffen war von Kubas früherem Wirtschaftsminister...