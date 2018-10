»Skandal ersten Ranges«

Vorgestern gab es »Historisches« im Doppelpack. Erstmals seit dem Anschluss der DDR an die BRD ist die Arbeitslosigkeit auf eine Quote von unter fünf Prozent gesunken. »Auf diese Zahlen kann Deutschland stolz sein«, frohlockte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in einem Pressestatement, und bestimmt haben sich Millionen »Erwerbstätige« in Billig-, Mini-, befristeten, Werkvertrags- und Leiharbeitsjobs mit ihm gefreut. Von ähnlicher Güte ist der neueste, ebenfalls am Dienstag verkündete »Rekord« auf dem Ausbildungsmarkt: Im Berufsberatungsjahr 2017/18 zählte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mehr gemeldete Lehrstellen als Bewerber. Zuletzt war dies 1994 der Fall.

565.300 Stellen hat die BA zwischen Oktober 2017 bis September 2018 registriert, rund 20.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Demgegenüber nahmen 535.600 Ausbildungssuchende die Vermittlungsangebote der Agenturen und der Jobcenter in Anspruch. Bis Ende September kamen 489.000 Ausbildungsverträ...