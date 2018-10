Lieber nicht

Einen wunderschönen guten Morgen! Vom 14. Juni bis zum 7. Juli kommenden Jahres findet die 46. Edition des weltweit ältesten Turniers für Nationalmannschaften statt, die Conmebol Copa América Brasil 2019. Der südamerikanische Fußballverband Conmebol hat auf einer außerordentlichen Versammlung in Santiago de Chile nun beschlossen, dass die Auslosung der Gruppenphase am 24. Januar um 20.30 Uhr (Ortszeit Brasília) wie vom Organisationskomitee der Copa vorgeschlagen im Kulturzentrum Cidade das Artes in Rio de Janeiro über die Bühne gehen wird.

Das Turnier wird in fünf Städten (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador und São Paulo) zwischen zwölf Ländern ausgetragen. Alleine die Teams von Brasilien, Argentinien und Uruguay stehen für neun Weltmeisterschaftstitel. Unter den teilnehmenden Kickern sind die besten der Welt. Neben den zehn üblichen Verdächtigen aus Südamerika sind diesmal Japan und Katar eingeladen. Eröffnet wird die Copa América im ...