Wahre Tierrechte (24)

Sie zogen los. Als Jochen das Gatter öffnete, sah er auf der anderen Seite eine Gruppe stehen, deren etwa zwanzig Mitglieder sichtlich und hörbar zum Stänkern gekommen waren. »Aaah, der Heiland höchstpersönlich«, höhnten sie; »mit wem wird er als nächstes sprechen? Mit den Silberfischchen in seinem Bett? Oder mit den Stallratten?« Die Feixlinge lachten ihr Gruppengelächter; so gern wären sie lustig gewesen, sarkastisch und ironisch, wussten aber nicht, wie das geht, und blieben in ihrer Alle-gegen-einen-Mordsgau...