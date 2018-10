Hetterle, Thieme

Heute sollte man sich dankbar an Albert Hetterle erinnern. Er wurde vor genau 100 Jahren in einer deutschen Siedlung bei Odessa geboren. Mit 18 Jahren begann er seine Laufbahn bei einem deutschsprachigen Wandertheater-Ensemble, dem kurze Zeit auch der in die Sowjetunion emigrierte Erwin Geschonneck angehörte, mit dem er über 20 Jahre später in Konrad Wolfs Film »Leute mit Flügeln« auftreten sollte. Nach der Umsiedlung verschlug es den jungen Schauspieler 1949 in die DDR, wo ihn Maxim Vallentin 1955 aus der Provinz ans Berliner Maxim-Gorki-Theater holte, das ihm für über 40 Jahre zur künstlerischen Heimat wurde. Hier spielte er große Rollen, inszenierte und war von 1968–94 auch Intendant. A...