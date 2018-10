Kredite und heiße Luft

Jeder beschimpft jeden, weil nichts klappt: Dieses Eindrucks konnte man sich während des gestrigen »Afrika-Investitionsgipfels« in Berlin kaum erwehren. Eigentlich sollten dort Erfolge verkündet werden. Denn, man erinnert sich: Mitte vergangenen Jahres hatten die G 20 unter deutschem Vorsitz und auf deutsche Initiative mit größtmöglichem Tamtam den »Compact with Africa« in die Welt gesetzt.

Es sind ehrgeizige Pläne. Ziel ist es, Investitionen ausländischer Firmen in afrikanischen Staaten attraktiver zu machen. Denn einige Länder des Kontinents gelten aufgrund ihres aktuell hohen Wirtschaftswachstums als Zukunftsmarkt. Außerdem sehen manche Strategen in ihnen potentiell wichtige Niedriglohnstandorte – so etwa für den Fall, dass die Löhne in Südostasien spürbar steigen sollten. Die Parole lautete daher vergangenes Jahr in Berlin: Mit dem »Compact« auf nach Afrika!

Ein Jahr später...