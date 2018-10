Auffangen und abschrecken

Das größte Hindernis für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zum »Brexit« stellt gegenwärtig der Streit über die »Auffanglösung«, auf englisch »Backstop«, dar. Es geht dabei um die innerirische Grenze. Diese Auffanglösung würde für die britische Regierung darin bestehen, dass das Vereinigte Königreich (bestehend aus Großbritannien und Nordirland) nach dem Austritt vorübergehend die Zollbestimmungen weiter anwendet. Brüssel hingegen will nur Nordirland diesen Bestimmungen unterwerfen, was Kontrollen an der Grenze zur Folge hätte. Dies nun zu einem nahezu unüberwindlichen Problem zu machen, ist seitens der EU allerdings eine Finte, denn der Handel zwischen Nordirland und der Republik wäre auch ohne Zollbeamte vor Ort leicht abzuwickeln.

Der erste Schritt zu einer akzeptablen Lösung wäre, Handelsabkommen zu vereinbaren. Wie diese nun genau aussehen würden, also die Auffanglösung, wäre dann der zweite Schritt. Warum wird hier der Karren vor das Pf...