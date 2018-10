Keine Lösung in Sicht

Noch immer harren Dutzende Flüchtlinge bei der bosnischen Stadt Velika Kladusa nahe der Grenze zu Kroatien aus. In der vergangenen Woche hatten Hunderte Menschen versucht, den Übergang Maljevac zu passieren. Sie wurden von bosnischen und kroatischen Einsatzkräften daran gehindert, mehrere Menschen wurden bei Auseinandersetzungen verletzt und mussten behandelt werden. Nun will die Europäische Union Bosnien und Herzegowina 7,2 Millionen Euro für die Versorgung der Geflüchteten zur Verfügung stellen, wie am Dienstag regionale Medien meldeten.

Der Kanton Una-Sana, in dem Velika Kladusa liegt, ist mit der Situation überfordert. Nach einem Gespräch in der Kantonsverwaltung am Dienstag in Bihac erklärte die bosnische Ministerin für Bürgerrechte und Flüchtlinge, Semiha Borovac, die Flüchtlinge benötigten vor allem medizinische Hilfe. Gleichzeitig sagte sie, dass keine weitere finanzielle Unterstützung für die lokalen Behörden vorgesehen ist. Vielmehr setze die Re...