80 Prozent

Untote in der Dritten Liga – so ließe sich etwas flapsig die Rückkehr eines gewissen Dimitar Rangelov zu Energie Cottbus betiteln. Rangelov? Da war doch was … Muss lange her sein. Hoppla, knapp zehn Jahre erst, stellt man bei einem Blick in die Fußball-Annalen fest. Seinerzeit kickte der FC Energie noch munter als kurioses Ost-Feigenblättchen in der Bundesliga mit. Ede Geyer war in Cottbus zwar schon Geschichte, doch auch ohne das grimmige Trainerdenkmal hielt man sich noch ein Weilchen in der Beletage, bevor dann der rasante Absturz bis zeitweilig sogar in die Viertklassigkeit folgte. Von 2007 bis 2009 trug Angreifer Rangelov das Energie-Trikot und traf in 49 Bundesligaspielen immerhin 15mal, bevor er nach dem Abstieg an Borussia Dortmund verscherbelt wurde.

Seit dem Wochenende ist der mittlerweile 35jäh...