1918 – Aufstand der Matrosen

Heute Pflicht und Berufung – und die alte Einsicht, dass frei ja wohl befreit bedeutet. Die Heizer des Kriegsschiffes SMS »König« löschen auf hoher See das Feuer in den Kesseln. Sie retten damit ihr Leben vor einem Tod für ihre abgewirtschafteten Herren in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges und setzten ein anderes Feuer in Gang – das der Revolution. Im Zentrum des Dokudramas stehen der Matrose Karl Artelt, seine Verlobte Helene sowie deren Bruder August. Hoffen wir, dass sie ihren Rollen gerecht werden und nicht nur als wandelnde Thesen fungieren oder alles aufs sogenannte Menschliche heruntergebrochen wird.

Arte, 20.15

Ab 18! ...