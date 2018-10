Die hessischen Landtagswahlen waren für dieses Jahr die letzten in Deutschland. Interessanter als die Ergebnisse der einzelnen Parteien ist vielleicht die Frage, ob die Todesstrafe aus der hessischen Landesverfassung gestrichen wird. Moment, die Todesstrafe? Ja. Anscheinend waren die Hessen bisher ein mordlustiges Völkchen. So hielten sie auch nach der Abschaffung der Todesstrafe im GG lange an dem entsprechenden Passus in der Landesverfassung fest, auch wenn die Todesstrafe (wegen Bundesrecht bricht Landesrecht) nicht mehr ausgeführt werden konnte. Aber vielleicht hat man in Hessen ja auch nur auf »bessere Zeiten« für Henker gewartet – das Ergebnis wurde erst nach Redaktionsschluss bekanntgegeben.

Apropos Bundesländer: Freie Radios, die die ganze Woche und 24 Stunden am Tag auf UKW durchsenden, gibt es schon in vielen von ihnen. Aber nicht in Berlin und Brandenburg. Dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern soll, hat Anfang Oktober der Medienrat der ...