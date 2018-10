Gelddruckmaschine Volkswagen

Inmitten der Welle von Dieselfahrverboten in deutschen Städten legt der weltgrößte Autobauer Volkswagen am Dienstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Zuletzt kämpfte der Konzern mit Problemen rund um den neuen Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP: Im September hat Volkswagen deshalb deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert; die Schwierigkeiten dauern an. Seit September dürfen nur noch Autos mit dem neuen Prüfsiegel verkauft werden. Volkswagen kann aber bei einer Reihe von Modellen noch keine Zertifizierung vorweisen. VW hatte daher die Montagebänder im dritten Quartal phasenweise stillstehen lassen. Finanzchef Frank Witter hat bereits angedeutet, dass das den Konzern im zweiten Halbjahr rund eine Milliarde Euro kosten könne.

Ein weiteres Problem: Wegen des Handelsstreits mit den USA sind die chinesischen Autokäufer vorsichtig und warten ab. Seit Monaten gehen die Pkw-Absätze zurück. Das zeigte si...