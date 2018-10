Anklage gegen Kolonialmacht

Die Regierung der USA solle endlich die »Verbrechen zugeben, die sie der Bevölkerung Puerto Ricos angetan hat«, ihr umgehend »Eigentum und politische Entscheidungsmacht zurückgeben« und »den Opfern des Kolonialismus Reparationen zahlen«. In diese Forderungen gipfelte das abschließende Urteil eines symbolischen Tribunals der puertoricanischen Unabhängigkeitsbewegung, das am vergangenen Samstag in New York stattfand.

Das »Internationale Tribunal über US-Kolonialverbrechen in Puerto Rico« tagte auf »geraubtem indigenen Land der Lenape«, wie es im Schlussdokument heißt. Gemeint ist der Stadtteil Hudson Heights im Norden Manhattans. Das große Kirchenschiff der dortigen zweisprachigen Gemeinde der Holyrood Church/Iglesia Santa Cruz war gut gefüllt, als die hochkarätige Jury aus US-amerikanischen und internationalen Verteidigern des Völkerrechts und der Menschenrechte zusammentrat, um Videodokumentationen anzusehen und Aussagen »von Experten, Augenzeugen, antiko...