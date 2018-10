Maaßen mauert weiter

Drei parlamentarische Untersuchungsausschüsse befassen sich zur Zeit mit dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Neben dem Ausschuss des Bundestags gibt es entsprechende Gremien auf Landesebene in Berlin und Nordrhein-Westfalen, wo der mutmaßliche Haupttäter Anis Amri sich jeweils in der Islamistenszene bewegt hatte und auch in anderer Hinsicht den Strafverfolgungsbehörden aufgefallen war.

Als Zeuge des Ausschusses im Landtag von NRW war am Montag der scheidende Bundesverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen geladen, zu dessen Nachfolge sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Anfang November äußern will.

Maaßen hatte die Ermittlungen gegen Amri bisher als »reinen Polizeifall« dargestellt, der »in den zuständigen Bundesländern« bearbeitet worden sei. Der Verfassungsschutz sei damit »nur am Rande befasst« gewesen. Daran waren jedoch im Untersuchungsausschuss des Bundestags erhebliche Zweifel aufgekommen. Das Bundesamt...