Die Wahrheit über den 9. Spieltag

Irgendwann musste es so kommen. Das Glück, das den BVB in den letzten Wochen begleitet hatte, war aufgebraucht, aber dass es sich ausgerechnet im Spiel gegen Hertha abwendete, war doch etwas bitter. Man verliert nicht gern gegen einen Klub, der dafür wirbt, dass man in Berlin »alles« sein darf, sogar Fan von Hertha BSC. Diesmal drehten die Blauweißen das Spiel in der Nachspielzeit durch einen vom ansonsten überragenden Dan-Axel Zagadou verursachten Elfmeter, als er sich mehr als ungeschickt in einem eigentlich schon gewonnenen Zweikampf gegen Davie Selke anstellte. Das erste Tor der Hertha war einem krassen Fehlpass von Mahmoud Dahoud geschuldet, wobei auch Lukasz Piszczek seinen Anteil hatte, weil er dem Pass nicht entgegenlief, was für die Spielweise der Dortmunder eher ungewöhnlich ist. Und dann gab es auch noch die Erbsenzähler in Köln, die per Videobeweis ein wunderschönes Hackentor von Jadon Sancho aberkannten, weil Marco Reus mit der Fußspitze im A...