Konsequente Verlängerung

In der Nacht vom 14. zum 15. Januar 1919 verstecken sich Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in der Wohnung des Kaufmanns Marcusson in der Mannheimer Straße 43 (heute 27) in Wilmersdorf. Wilhelm Pieck kommt hinzu mit Korrekturfahnen der Roten Fahne. Eine bürgerliche Miliz überwacht die Gegend und verhaftet die drei. Heute ist an dieser Stelle ein Gedenkstein in den Gehweg eingelassen. »Die Mannheimer Straße findet ihre konsequente historische Verlängerung in den Lagerstraßen von Dachau und Buchenwald«, schreibt wortmächtig Günter Kunert, und damit hat er doppelt recht – am Ende der Straße gelangt man auf den Fehrbelliner Platz mit seinen Nazibauten.

In Autos werden die Gefangenen über den Nikolsburger Platz und die Kreuzung Spichernstraße/Bu...