Recht auf Vergewaltigung?

Es mag ein Problem sein, eine Kolumne mit dieser Überschrift zu versehen, aber nach gründlicher Überlegung geht es nicht anders, denn die Wahrheit ist, dass Vergewaltigungen die Geburt dieser Nation begleitet haben. Im Zuge der Eroberung der Neuen Welt wurden indigene Frauen als Kriegsbeute betrachtet, ihre massenhafte Vergewaltigung war Teil der sogenannten Indianerkriege. Auch aus Afrika verschleppte Frauen, in Ketten gelegt und in Lumpen gehüllt, wurden schon auf der Überfahrt an Bord der Sklavenschiffe geschändet. Viele dieser Frauen sprangen über Bord und starben lieber im tosenden Meer, als sich weiter von den Seeleuten misshandeln und vergewaltigen zu lassen.

Waren die Sklavenschiffe für die Frauen schon Horte des Schreckens, so war das Leben auf den Plantagen in den Südstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika für sie der blanke Horror. Dort wurden sie systematisch vergewaltigt, denn je öfter sie schwanger wurden, desto besser war das für den wa...